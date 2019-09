© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Liverpool ha diramato le due liste UEFA per la prossima Champions League. I campioni in carica hanno inserito 22 giocatori in lista A e 7 in lista B, tra cui Alexander-Arnold. Presenti tutti i giocatori in rosa, nessuna esclusione eccellente da parte di Jurgen Klopp:

Lista A: Alisson, Elliott, Firmino, Salah, Gomez, Henderson, Keita, Lallana, Lonergan, Lovren, Mane, Matip, Milner, Origi, Oxlade-Chamberlain, Robertson, Adrian, Shaqiri, Fabinho, Van den Berg, Van Dijk, Wijnaldum.

Lista B: Alexander-Arnold, Brewster, Jones, Kane, Kelleher, Larouci, Lewis.