Liverpool, dribbling tragicomico per Alisson: "È colpa anche di van Dijk"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutto errore per Alisson, che oggi pomeriggio ha regalato un gol al Leicester lasciandosi soffiare palla da Iheanacho dopo un tragicomico dribbling. Un episodio sul quale si è espresso lo stesso ex Roma, intervistato da ESPN dopo la vittoria per 2-1 del suo Liverpool: "Ho commesso un errore nella lettura di quella giocata, anche se il passaggio di van Dijk non era certo dei migliori. Ne ho parlato con lui nello spogliatoio, il passaggio non era buono, ma io avrei comunque potuto spazzare via il pallone. Dobbiamo imparare tutti dai nostri errori, fanno parte del gioco e farò in modo che una cosa simile non risucceda più".