© foto di J.M.Colomo

Potrebbe ulteriormente inasprirsi il rapporto tra il Liverpool e Coutinho, ex attaccante dei Reds attualmente in forza al Barcellona. Al centro della scena, stavolta, ci sono le dichiarazioni rilasciate dal brasiliano a El Chiringuito, nelle quali il giocatore aveva "sponsorizzato" per il Barcellona l'acquisto di Roberto Firmino per il post Luis Suarez. Firmino, classe 1991, è uno dei punti forti della squadra di Klopp.