Declan Rice è il grande obiettivo di Manchester United e Liverpool per la prossima stagione. Come informa la BBC, il giovane e talentoso centrocampista del West Ham viene considerato infatti una priorità sul mercato sia da Solskjaer che da Klopp. Mediano classe 1999, Rice in quest'avvio di stagione ha già collezionato 11 presenze con gli Hammers.