Liverpool, effetto Salah sul mercato: occhi sul talento egiziano Sobhi

Mohamed Salah ha stregato Liverpool e i Reds sono pronti a guardare di nuovo in Egitto. Come riporta TeamTalk, Klopp avrebbe infatti messo nel mirino il connazionale di Salah Ramadan Sobhi, esterno d'attacco in forza allo Stoke City. Il talento classe 1997 in questa stagione ha fatto vedere buone cose con quattro gol e un assist.