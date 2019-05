© foto di Imago/Image Sport

AS celebra Virgil van Dijk. Che al Liverpool è arrivato come centrale più costoso del mondo e che, adesso, ha confermato di valere ognuno dei 75 milioni di euro spesi per lui. Ventisette anni, 4 gol in 26 gare internazionali, in Champions ha giocato 9 partite con un rating pazzesco per i passaggi: 87,6% giusti su 600 effettuati. 37 duelli aerei vinti, ovvero l'87,7%, 41 palloni recuperati, 85% di entrate difensive con esito positivo. E' lui il leader che, stasera, Messi & co dovranno superare per primo. E per penultimo, davanti ad Alisson.