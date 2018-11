Liverpool, Fabinho annoiato: a gennaio potrebbe andare al PSG

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non sta andando bene l'esperienza in Premier League dell'ex Monaco Fabinho ora al Liverpool. Il centrocampista è annoiato dal suo poco coinvolgimento in squadra da parte di Klopp e a gennaio potrebbe già fare ritorno in Ligue 1 con il PSG molto interessato al suo cartellino. A riportarlo è Le Parisien.