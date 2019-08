Liverpool, Fabinho: "Stasera abbiamo la chance di vincere un altro titolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabinho, centrocampista del Liverpool, ha parlato al sito ufficiale del club inglese a proposito delle sensazioni che lo accompagnano verso la Supercoppa UEFA di questa sera contro il Chelsea: "Per noi è l'occasione per iniziare bene la stagione e provare ad aggiudicarsi un altro trofeo europeo. Ci darebbe ancora più fiducia, perché ogni volta che vinci il tuo nome rimane ancora più impresso nella storia del club. Sarà una bella partita contro una squadra con cui ci siamo spesso confrontati in Inghilterra".