Liverpool, Firmino fuori precauzionalmente con l'Huddersfield

Liverpool in ansia per le condizioni di Roberto Firmino. Come ha dichiarato Jurgen Klopp, il brasiliano ha riscontrato un piccolo problema muscolare nell'allenamento di ieri ed è stato lasciato precauzionalmente a riposo nel match di stasera. Gli inglesi sperano di recuperare l'attaccante per la sfida di mercoledì contro il Barcellona, valida per le semifinali di Champions League.