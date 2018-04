Liverpool, Firmino rinnova: "Decisione facile, adoro giocare con questi tifosi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Rinnovo di contratto per Roberto Firmino che ha firmato un nuovo accordo a lungo termine con il Liverpool. Al sito ufficiale del club il giocatore ex Hoffenheim ha detto: "E' stata una decisione facile. Il club mi ha coinvolto in modo incredibile e sono cresciuto molto qui con il mio lavoro con il supporto di tutta la squadra. Sono molto, molto felice qui. Tutto sta andando nel miglior modo possibile. I miei compagni di squadra sono fantastici e sono molto grato di poter giocare con loro in questo club. Adoro giocare per il Liverpool. I tifosi sono eccellenti e fantastici nel modo in cui ci supportano fino in fondo. Ci supportano durante le gare e il lavoro che svolgono durante la partita è bellissimo".