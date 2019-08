Liverpool, gara col Norwich in discesa ma guaio Alisson: esce infortunato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alisson lascia il campo dolorante, e fa spazio al secondo portiere Adrian. Con il risultato della partita contro il Norwich già in discesa (3-0 a favore quando ancora non siamo neanche al quarantesimo minuto), per il Liverpool c'è subito da fare i conti con un problema a margine. Da capire l'entità del guaio fisico rimediato dal portiere brasiliano, infortunatosi alla coscia sinistra per rinviare, ma uscito comunque dal campo sulle sue gambe. Debutto "forzato" invece quello dell'estremo difensore spagnolo arrivato qualche giorno fa.