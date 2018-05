Liverpool, già oltre 100 milioni spesi prima dell'apertura del mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Liverpool 2018-19 è il club europeo che si è mosso con più decisione finora in sede di mercato. Due gli acquisti ufficiali e oltre 100 i milioni spesi: Keita è stato preso addirittura con un anno d'anticipo, l'accordo risale a un anno fa. E nel frattempo ha fatto la sua prima esperienza in Champions League da titolare e in Europa League, per arrivare con un anno di praticantato nelle coppe. Fabinho è stato strappato alla concorrenza della Premier League: prima dei reds sia Manchester City che Manchester United vi avevano messo gli occhi addosso. Il centrocampo è così sistemato, ora al lavoro per gli altri reparti, a cominciare con molta probabilità da un portiere.