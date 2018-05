Liverpool, grande indignazione per la maglia celebrativa del Real

© foto di J.M.Colomo

Grande indignazione a Liverpool per la speciale maglia con cui il Real Madrid ieri ha voluto celebrare il raggiungimento della finale di Kiev. "Verso la Decimotercera!", il messaggio dei blancos col numero 13 stampato in grande. Una scelta che i tifosi dei Reds hanno aspramente criticato sui social, accusando il Real di sentirsi già vincitore della Champions. Sempre naturalmente che la Roma non riesca a fare uno scherzetto a Salah e compagni nella gara di questa sera all'Olimpico.