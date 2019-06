Liverpool, Grujic verso il ritorno in prestito all'Hertha Berlino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marko Grujic (23) è ad un passo dal ritorno all'Hertha Berlino. Stando a quanto riferito da ESPN, il Liverpool si è convinto a cedere il serbo nuovamente in prestito per un anno, dopo aver trascorso l'ultima stagione nella capitale tedesca e quelle prima - sempre in prestito - con le maglie di Stella Rossa e Cardiff City. Adesso sembrerebbe quasi tutto fatto: il futuro di Grujic è ancora in terra teutonica.