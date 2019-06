Liverpool, Grujic via ancora in prestito: ipotesi Hertha Berlino o Werder

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Liverpool sta pianificando il prossimo mercato, non solo legato ai grandi nomi. In questo senso, riporta Kicker, i Reds starebbero pensando di cedere Marko Grujic in prestito per un'altra stagione. Il 23enne serbo ha infatti concluso la sua stagione all'Hertha Berlino, dopo aver vestito le maglie - sempre in prestito - di Stella Rossa e Cardiff City. Tre la possibili nuove sistemazioni c'è sempre l'Hertha (che vorrebbe il giocatore anche l'anno prossimo) e il Werder Brema.