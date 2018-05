Liverpool, Henderson: "A Rodgers nel 2012 dissi che restavo per lottare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jordan Henderson, centrocampista del Liverpool, ha concesso un'intervista al Daily Mail, ha raccontato un aneddoto di mercato risalente al 2012 che lo riguarda: "Nel 2012 Brendan Rodgers mi disse che c'era una trattativa per mandare me al Fulham e prendere Dempsey. Mi prese da una parte e mi disse: questa è la mia proposta. Piansi per un po' quando rientrai nella mia stanza, e la sera ci pensai. Il giorno dopo però chiamai il mio agente e dissi che non volevo andarmene. Che volevo restare per combattere e guadagnarmi un'opportunità. Per dimostrargli che sbagliavano. Lui e mio padre compresero la mia decisione e accettarono".