Liverpool, Henderson dopo il rinnovo: "Voglio chiudere la carriera qui"

© foto di Imago/Image Sport

Jordan Henderson, capitano del Liverpool, ha commentato al sito ufficiale le proprie sensazioni dopo avere prolungato la sua permanenza in Reds. "Sono molto contento di firmare questo nuovo contratto, non sembra passato molto tempo da quando ho firmato il primo. Sembra ieri, ma in realtà è successo molto. Voglio solo rimanere qui finché potrò, anche dopo il mio contratto. Spero di chiudere la mia carriera qui, credo di avere i migliori anni davanti a me, ho l'equilibrio dell'esperienza ma mi sento ancora giovane".