Liverpool, Henderson: "Fiducia per il Bayern, voglio Premier e Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il capitano del Liverpool Jordan Henderson ha presentato così in conferenza stampa la sfida di Champions col Bayern Monaco in programma domani: "Mi sento bene, pronto ad affrontare il Bayern. Keita? Si sta abituando alla Premier, noi tutti lo stiamo aiutando. Naby è un buon calciatore, ha grande potenziale, ma gli servirà tempo per mostrare il suo valore. Van Dijk out? Tutti sanno quanto è importante Virgil per noi, ma allo stesso tempo abbiamo abbastanza qualità per sostituirlo. Dobbiamo difendere come squadra, perché col Bayern sarà molto difficile. I nostri avversari hanno una rosa di livello mondiale, lottano ogni anno per vincere in Germania e in Europa, ma noi siamo comunque fiduciosi. Premier o Champions? Le scelgo entrambe. Domani testa all'Europa, poi penseremo al campionato. Speriamo di poter vincere almeno uno di questi due titoli, se non entrambi".