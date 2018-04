Liverpool, Henderson: "Gara dominata, Spero che Salah continui a segnare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il 3-0 rifilato al Bournemouth, il capitano del Liverpool Jordan Henderson ha detto: "Sapevamo che Bournemouth avrebbe reso le cose difficile, ma avremmo potuto segnare qualche gol in più nel primo tempo, penso che abbiamo dominato. Salah? E' stato brillante, deve solo continuare così: il suo ritmo di lavoro, è un giocatore così importante per noi, speriamo che possa continuare a segnare per noi, che possa tenere lontano Harry Kane e vincere la Scarpa d'oro".