Liverpool, Henderson: "Oggi daremo tutto, per l'orgoglio e per la finale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il capitano del Liverpool Jordan Henderson ha presentato così al 'Match Program' dei Reds il ritorno della semifinale di Champions in programma questa sera contro il Barcellona: "Affrontiamo una grande sfida stasera, non vediamo l'ora di scendere in campo. Giocheremo contro uno dei migliori club di sempre e non sarà facile ribaltare il risultato dell'andata (0-3, ndr). Noi in ogni caso daremo tutto. Giocheremo per l'orgoglio, per vincere e per la finale. Non ci arrenderemo fino al triplice fischio dell'arbitro".

Come sarà rivedere Suarez e Coutinho di nuovo ad Anfield?

"Non c'è spazio per il sentimento nel calcio, soprattutto in vista di partite così importanti, ma sarà davvero bello rivederli ad Anfield. Sono sicuro che entrambi si emozioneranno, è la prima volta che giocano qui da quando hanno lasciato il Liverpool. Personalmente ho imparato molto sia da Suarez che da Coutinho. Parliamo d'altronde di due fra i migliori calciatori del mondo".

Quanto è cresciuto il Liverpool?

"La squadra e il club si stanno muovendo nella giusta direzione, adesso giocatori di livello mondiale vedono questo posto come una possibile destinazione. Suarez e Coutinho, insieme a molti altri, hanno fatto la loro parte e vederli stasera con la maglia del Barcellona dimostra bene i progressi che stiamo facendo. Speriamo però che se ne vadano ricordando perché Anfield è così speciale e non con una vittoria blaugrana".