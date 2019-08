Liverpool, Henderson: "Peccato per il gol subito ma conta solo la vittoria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Terza vittoria di fila in campionato per il Liverpool che ha battuto anche l'Arsenal per 3-1. Dopo la gara il capitano dei Reds Jordan Henderson ha detto: "Nel complesso è stata una prestazione davvero buona. Se dobbiamo essere critici, siamo delusi dal gol subito ma nel complesso siamo contenti dei tre punti. Classifica? Non mi interessa davvero. Noi vogliamo solo giocare e vincere. Ogni settimana vogliamo calpestare l'erba e concentrarci sulla vittoria, solo a questo pensiamo.