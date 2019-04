Liverpool, Daily Mail: Van Dijk domani nominato "Player of the year"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alloro personale in arrivo per il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk. Almeno secondo il quotidiano Daily Mail. Stando a quanto pubblicato oggi, infatti, l'ex Southampton domani sarà ufficializzato come giocatore dell'anno in Premier League. Dietro a Van Dijk dovrebbe posizionarsi l'attaccante del Manchester City Raheem Sterling.