Dopo il Tottenham anche il Liverpool si iscrive alle società che proveranno a spingere la Lega a rinviare la fine del calciomercato a fine agosto come i principali campionati europei. Una decisione per evitare che i club che contendono le coppe europee alle squadre di Premier, possano risultare favoriti nella corsa agli acquisti vista la chiusura anticipata in Inghilterra. A riportarlo è il Liverpool Echo.