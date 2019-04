Liverpool ancora primo grazie al fortunoso successo contro il Tottenham, avvenuto grazie a una carambola al 90'. Di seguito le prime pagine dei quotidiani inglesi, con il Daily Express che evidenzia le parole del tecnico Jurgen Klopp: "Siamo stati fortunati". "MOment of truth", ossia "Momento della verità" con le prime due lettere in evidenza, che sono le stesse del nome di Salah, Mohamed, è il titolo del Daily Mail. "I tifosi ci hanno riportato in alto" scrive il Liverpool Echo. "Vincenti brutti" scrive Metro, "Dono di Lloris al Liverpool" è il titolo del Times.