Liverpool, il 1° settembre 1892 la prima partita della storia del club

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 1° settembre del 1892 non è un giorno come un altro per la storia del calcio europeo. Infatti, in questa data, il Liverpool ha giocato la sua prima partita ufficiale della sua esistenza con una curiosità: la maglia indossata dai giocatori era colorata di bianco e azzurro. Ecco il video celebrativo postato su Twitter dal club: