Liverpool, il Besiktas vuole interrompere il prestito di Karius

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto affermato da 90 Minutes, potrebbe essere già finita l'esperienza turca per il portiere Loris Karius. Il club turco infatti vorrebbe già interrompere il prestito biennale del giocatore che non ha convinto in questi primi mesi di Super Lig. Allo stesso tempo, il Besiktas sarebbe pronto a chiedere ai Reds il prestito di Divock Origi che non sta trovando spazio alla corte di Klopp.