Il Liverpool, tramite il proprio sito ufficiale, ha fatto sapere che i biglietti per i tifosi del Barcellona per la gara di Anfield del 7 maggio avranno un costo di 119€. Una cifra alta, ma in linea con quanto dovranno pagare i tifosi Reds per entrare al Camp Nou. E proprio grazie a questa cifra il Liverpool ha fatto sapere che contribuirà alla spesa per la trasferta dei propri tifosi, probabilmente coprendo proprio una parte del costo del biglietto d'ingresso al Camp Nou.