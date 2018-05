Liverpool, il club si complimenta con i tifosi per la condotta esemplare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso un tweet sul proprio account ufficiale, il Liverpool ha voluto ringraziare i propri sostenitori che hanno seguito la squadra in trasferta a Roma "per la loro esemplare condotta". Ben 5mila tifosi inglesi hanno viaggiato verso la capitale e il club ha voluto ringraziare anche la Roma, la UEFA, la polizia del Merseyside, la polizia italiana e i servizi di sicurezza a Roma nell'aver permesso a chiunque di potersi godere l'evento in assoluta tranquillità.