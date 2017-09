Liverpool, il club smentisce di aver chiesto 200 mln per Coutinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla fine il Barcellona non è riuscito ad acquistare Philippe Coutinho e ha accusato il Liverpool di aver chiesto ben 200 milioni di euro per la cessione del brasiliano. Secondo quanto riporta Sky Sports però i Reds ha negato di aver chiesto una cifra simile ma di aver sempre affermato che Coutinho non è mai è stato in vendita.