Il proprietario del Liverpool John W. Henry, ha parlato a Sky Sports di cosa accadrà dopo la finale di Champions League: "Non abbiamo ancora affrontato il tema mercato e investimenti visto che stiamo correndo per vincere un grande trofeo, ma ogni anno abbiamo dimostrato che siamo disposti a investire nei giocatori giusti nel momento giusto, anche per permettere al club di avere i conti in regola e un'economia sostenibile".