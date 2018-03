Liverpool, il Real Madrid forte su Salah ma servono 160 milioni di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della possibile partenza di Gareth Bale, il Real Madrid sarebbe già pronto a muoversi concretamente per l'attaccante del Liverpool Mohamed Salah. L'egiziano è uno dei migliori giocatori della Premier League e i Blancos dovrebbero mettere in preventivo circa 160 milioni di euro per riuscire a strapparlo ai Reds. A riportarlo è El Confidential.