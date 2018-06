Liverpool, il Sun in prima pagina: "Il Real Madrid pensa a Klopp"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Sun di questa mattina apre in prima pagina con una clamorosa rivelazione su uno dei candidati per la successione di Zidane sulla panchina del Real Madrid. Secondo il tabloid inglese, i Blancos sarebbero pronti a muoversi per mettere sotto contratto il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, che ha impressionato i dirigenti spagnoli nel corso dell'ultima Champions League.