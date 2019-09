Liverpool, il vice di Klopp: "Siamo già più avanti rispetto all'anno scorso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pepijn Linders, vice di Jurgen Klopp, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa presentando la sfida di Carabao Cup contro il MK Dons: "Vogliamo sempre provare a raggiungere il meglio. Per me, arrivati a questo punto della stagione, siamo più avanti rispetto allo scorso anno. Riusciamo a dettare meglio il gioco, riuscendo comunque a rimanere più alti. Siamo sulla giusta strada, e vogliamo provare ad attaccare ogni competizione, per provare a vincerla. Veniamo da un periodo di duro lavoro che serve a questo: competere in ogni manifestazione. Coppe come questa sono l'anima del calcio, perché per alcuni club più piccoli rappresenta la storica occasione di sfidare i colossi di Premier, e regalare partite storiche ai propri tifosi. Prepareremo la partita contro il Dons allo stesso modo in cui abbiamo preparato il Chelsea, forse anche con qualche dettaglio in più, ma con la stessa voglia di vincere".

Quali miglioramenti con Klopp? "Abbiamo apportato alcune modifiche coinvolgendo di più i terzini nella manovra d'attacco, mantenendo il controllo con i nostri centrocampisti. La varietà di opzioni che abbiamo partendo da dietro è buona. Jurgen (Klopp, ndr) è uno che combatte sempre e che trova il modo di rimettersi in pista anche nelle difficoltà. Ve lo dico perché ci gioco spesso a paddle, e succede così. La direzione che lui dà contribuisce a forzare lo sviluppo individuale dei giocatori: è lui il leader, il pensatore della squadra".

Infine qualche battuta dedicata alla possibilità che in coppa scendano in campo giovani, o comunque chi ha avuto minor minutaggio: "Sì, credo di sì. Il nostro club segue questa cultura ed è importante avere un percorso interno che promuova i giovani, che dia loro le giuste opportunità. Serve l'occasione giusta al momento giusto, con i giocatori giusti. Ai giovani poi servono modelli, serve creargli un contesto di senior intorno. Per competere in cinque competizioni c'è bisogno che tutti siano pronti".