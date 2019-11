© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Federazione egiziana ha confermato l'infortunio alla caviglia sinistra per Mohamed Salah che lo costringerà a saltare le sfide contro il Kenya e contro le Comore e che mette la sua presenza a rischio per la gara contro il Crystal Palace e anche quella contro il Napoli prevista per il prossimo 27 novembre.