© foto di Imago/Image Sport

Virgil Van Dijk è uno dei difensori più forti del mondo in questo momento, ed è questione di dati, non di opinioni. Come evidenziano numerosi media, infatti, il centrale olandese del Liverpool sta ancora portando avanti la sua nomea di insuperabile assoluto, specialmente per quanto riguarda la Premier League. Infatti Van Dijk, con quella di sabato contro l'Arsenal, ha raggiunto le 50 partite consecutive senza perdere alcun duello in campo. Per esprimerla con altre coordinate temporali, sono ben 17 mesi che nessuno riesce a superarlo. Mostruoso, semplicemente.