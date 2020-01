Una giornata da sogno, quella di oggi, per Curtis Jones. Giovanissimo centrocampista (è un 2001), cresciuto nel vivaio del Liverpool, ha deciso il derby di FA Cup contro l'Everton grazie ad un suo fantastico destro all'incrocio, valso lui il primo gol con la prima squadra di Klopp, coronando un suo sogno.

Sui social il talentino ha manifestato tutta la sua felicità per la rete, parlando di "sensazione incredibile". Il gol di Jones ha fatto felice anche un tifoso speciale dei Reds, l'ex capitano Steven Gerrard. "Love it kid", le poche e semplici parole pubblicate sul suo profilo Instagram ad accompagnare la foto del giovane match-winner.

What a crazy day, WOW🔥🤯! Unbelievable feeling scoring my first goal for @LFC but most importantly a great team performance. On to the next....🔴 pic.twitter.com/kUQAaoxsqq

— Curtis Jones (@curtisjr_10) January 5, 2020