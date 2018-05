Liverpool, Karius: "Finale persa a causa mia ma rialzerò la testa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo gli errori commessi in finale di Champions League, il portiere del Liverpool Loris Karius ha ammesso le sue colpe: "Non sento niente in questo momento. Abbiamo perso a causa mia e mi dispiace per tutti, dalla squadra a tutto il club: gli errori costano caro. Mi dispiace per la mia squadra, so che li ho delusi oggi, questi gol ci sono costati il titolo. Al momento è molto difficile, ma questa è la vita di un portiere. Dovrò alzare la testa di nuovo".