Attraverso il proprio profilo Instagram torna a parlare Loris Karius, protagonista in negativo della finalissima di Champions League tra il suo Liverpool e il Real Madrid: “Fino a questo momento non sono riuscito a dormire… le scene di ieri si rincorrono nella mia testa ancora e ancora. Sono infinitamente dispiaciuto per i miei compagni di squadra, per voi tifosi e per tutto lo staff. So che ho sbagliato e che ho commesso due errori che vi hanno delusi. Come ho detto, vorrei solo riportare indietro il tempo, ma so che non è possibile. È ancora peggio perché noi sentivamo che avremmo potuto battere il Real Madrid e siamo stati per tanto tempo in partita. Grazie a tutti i nostri incredibili tifosi che sono venuti a Kiev e che mi hanno sostenuto anche dopo la gara. Non lo do per scontato, ancora una volta mi hanno mostrato che grande famiglia siamo. Vi ringrazio, torneremo ancora più forti”.