Derby tedesco per riportare in Bundesliga Naby Keita. Come riporta il Sun, Bayern Monaco e Borussia Dortmund preparano infatti un'offerta per l'ex RB Lipsia, che al Liverpool finora non ha certo riscosso grande successo. Sono solo 1.388 in 27 presenze, infatti, i minuti giocati finora dal classe '95 coi Reds.