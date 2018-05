Liverpool, Klavan: "Con la Roma sarà gara pazza. Ma siamo fiduciosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Liverpool Ragnar Klavan ha parlato al sito ufficiale dei Reds in vista della gara di domani contro la Roma: "Abbiamo fiducia nel poter segnare alla Roma, ma anche i giallorossi sono fiduciosi. Tuttavia, la Roma è consapevole che noi siamo forti in attacco, quindi dovranno stare attenti ad attaccarci. Se giochiamo come sempre, non abbiamo nulla da temere: siamo in una buona posizione. Dobbiamo stare attenti, la Roma ci ha segnato due reti ad Anfield e hanno già rimontato contro il Barcellona. Sarà una pazza semifinale di Champions League, servirà il miglior Liverpool altrimenti non sarà possibile andare in finale".