Liverpool, Klopp: "4 club spendono sempre, non so come facciano"

Il Liverpool non si sta muovendo molto durante questa sessione di mercato estiva ma Jurgen Klopp ha spiegato che è normale dopo aver speso tanto nel corso delle ultime stagioni: "Non posso dire nulla su ciò che stanno facendo le altre squadre. Non so come lo fanno. Dobbiamo pagare le bollette. Ci dispiace. Tutti devono pagare le bollette; dobbiamo pagare le bollette. Abbiamo investito denaro in questa squadra. Ora sembra che non lo stiamo facendo. Ma non siamo in questa terra di fantasia in cui puoi ottenere qualunque cosa tu voglia. Non puoi spendere costantemente. Sembra che ci siano quattro club al mondo che possono farlo costantemente. Madrid, Barcellona, Man City e PSG. Qualunque cosa di cui abbiano bisogno, la prendono. Non puoi confrontarti. Questa è la situazione e non è gelosia".