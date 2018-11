Liverpool, Klopp: "A Belgrado non è ultima chance. Ci sono PSG e Napoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo l'esclusione di Xherdan Shaqiri. Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato anche del percorso qualificazione nel gruppo di Champions che coinvolge anche Napoli e Paris Saint-Germain: "Siamo il Liverpool, quindi sappiamo quando può essere importante l'influenza dell'atmosfera. L'unico modo per alleggerire l'atmosfera è giocare davvero bene. Dobbiamo essere pronti alla lotta e ad una grande partita. Non siamo tra le squadre più esperte, ma negli ultimi anni abbiamo avuto tanti viaggi e siamo stati due volte in finale, quindi siamo abituati alle atmosfere difficili. Tre punti indispensabili? Tutti la vedono così, ma non è che nelle altre gare non avremo possibilità. Giocheremo a Parigi e poi in casa col Napoli, non è la nostra unica chance quella di domani".