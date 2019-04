© foto di Imago/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Chelsea, importantissima per la lotta al titolo e per la corsa Champions, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha invitato il pubblico di Anfield a dare il meglio: "Dobbiamo creare un grande potere ad Anfield e usarlo come linfa. Sono così felice del nostro pubblico e come si occuperanno di tutto nell'ultimo mese e da quando sono arrivato. Il Chelsea è un avversario forte e abbiamo bisogno di tutte le nostre risorse per vincere".