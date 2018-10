Liverpool, Klopp: "Abbiamo giocato bene. A Belgrado sarà difficile"

“Il fatto di non aver portato a casa un risultato pieno contro il Genoa ha consentito alla Juventus di mettere grande verve ed impegno contro il Manchester United. I bianconeri sono già agli ottavi, il risultato di martedì è molto importante”. Così a TuttoMercatoWeb Gianni De Biasi...

Jurgen Klopp , allenatore del Liverpool, ha così parlato al termine dell'ampia vittoria ottenuta dai suoi contro la Stella Rossa nell'incontro odierno di Champions League: "Solitamente questo tipo di partite sono molto difficili. La Stella Rossa ha fatto un buon lavoro, ma abbiamo giocato molto bene: avrebbero potuto fare di più se glielo avessimo permesso, ma non è accaduto. Mi aspetto una partita molto complicata a Belgrado. Salah? Gli è difficile segnare sempre, senza i suoi compagni. Io non ho dubbi sulle sue capacità".

