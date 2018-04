Liverpool, Klopp: "Abbiamo meritato di raggiungere la semifinale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jürgen Klopp, manager del Liverpool, è intervenuto al termine del match vinto contro il Manchester City (1-2 il risultato finale). Ecco le sue parole in conferenza stampa e riportate dal sito della Uefa: "I ragazzi hanno trovato una soluzione nel secondo tempo. Abbiamo avuto due o tre opportunità. Abbiamo meritato di arrivare in semifinale. Abbiamo segnato cinque gol contro il Manchester City e gli abbiamo concesso soltanto un gol. Il City si è preso dei rischi con quella formazione, ma sapevo che ci avrebbero concesso uno o due gol. Siamo rimasti molto compatti nel secondo tempo, abbiamo vinto parecchi contrasti e abbiamo concesso un calcio migliore. Ho fatto fatica a credere all’eliminazione del Barcellona. La Roma ha perso Salah e sono in semifinale. È incredibile".