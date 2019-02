© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della sfida contro il Manchester United, il manager del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato: "Abbiamo un punto in più e va bene. Penso che prima della partita, vista la forma in cui si trovava United, molti avrebbero detto che questo sarebbe stato il peggior momento per affrontarlo. Abbiamo iniziato la partita brillantemente, abbiamo iniziato esattamente come volevamo iniziare. Poi è iniziata una serie di infortuni. Un sacco di interruzioni e cose del genere, è ovvio, che intaccano sul ritmo. Non dico che dovrebbe accadere, ma è successo ovviamente e non posso spiegare esattamente perché".