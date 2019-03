© foto di Imago/Image Sport

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha così parlato a Sky Sport prima della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League sul campo del Bayern Monaco: "A livello difensivo ed offensivo dobbiamo trovare il giusto mix, come proviamo a fare sempre d'altronde. Non ho detto ai miei che dobbiamo segnare subito, sappiamo che dobbiamo farlo ma dobbiamo stare calmi. Sarà come il secondo tempo della partita d'andata. Loro non si apriranno e staranno attenti dietro come noi, credo che sarà una sfida studiata da entrambi. Volevamo segnare pure all'andata ma non ci siamo riusciti, stasera servirà riuscirci e difendere bene. Così approcceremo il match".