Liverpool, Klopp: "All'Olimpico abbiamo giocato davvero male"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domenica con il Chelsea, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è tornato anche a parlare della sfida con la Roma all'Olimpico: "Non abbiamo giocato bene come abbiamo fatto durante altre gare di Champions, ma anche durante la gara non ho avvertito l'ansia perché sapevo che ce l'avremmo fatta. È stato davvero bello e speciale".