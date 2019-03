© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jurgen Klopp può esultare, perché il suo Liverpool ha battuto 2-1 il Tottenham ed è tornato al comando della Premier League. Queste le dichiarazioni dell'allenatore tedesco a Sky al termine della partita: "Ho provato a rimanere calmo, nel finale non ho visto praticamente nulla se non la palla che entrava ma bene così. C'è ancora tanto tempo, molte partite da giocare. Non sono contento del gol concesso ma ci stava. Nel primo tempo abbiamo creato tante belle occasioni, nel secondo eravamo appesantiti e non riuscivamo a giocare sciolti. Hanno messo in campo un'altra determinazione e ci stava di prendere gol, purtroppo lo abbiamo concesso prima di ricominciare a giocare. Ci siamo sbilanciati in avanti: è questione di episodi. Ci sono state occasioni da ambo le parti e siamo rimasti in partita, ora continueremo a rivaleggiare con il miglior team del campionato dopo aver battuto un'altra grande squadra".