Liverpool, Klopp: "Alla Roma un grande Salah, in pochi lo hanno notato"

© foto di Imago/Image Sport

A pochi giorni dalla sfida contro la Roma, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato di Salah elogiando la sua crescita: "Quanto vale ora Salah? Non mi interessa, lui sta lavorando molto per fare un passo in avanti nella sua carriera. Alla Roma ha fatto davvero, davvero bene ma nessuno lo ha notato solo perché l'Inghilterra ha un campionato così grande che ovviamente non si guarda spesso ad altri campionati! È chiaro che sia stato molto bravo con la Roma e un centrocampista molto, molto offensivo freddo davanti alla porta".